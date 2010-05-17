موافقت مشروط فرمانداری تهران با لایحه ساماندهی ناشران و کتابفروشان

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه "ساماندهی فرآیند حمایت از ناشران، موزعین و کتابفروشان" که اواخر سال گذشته در شورای شهر تهران به تصویب رسید، مورد موافقت مشروط فرمانداری تهران قرار گرفته اما هنوز شروط اجراء آن به این شورا و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام نشده است.

این لایحه به شهرداری تهران اجازه می‌دهد نسبت به صدور مجوز لازم برای فعالیت ناشران، توزیع‌کنندگان کتاب و کتابفروشان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه فعالیت قانونی، تسهیلات تشویقی برای ساخت، معافیت از عوارض، امکان فعالیت در فضاهای مسکونی به شرط رضایت ساکنین در نظر گرفته و به مواردی از این دست اقدام کند.

با اینکه لایجه مذکور به مسائل شهرسازی به نظر می‌رسد، روح حاکم بر آن ایجاد مشوق برای گسترش فضاهای فرهنگی مرتبط با چاپ و نشر و عرضه کتاب و محصولات فرهنگ مکتوب است.

مطابق این لایحه اخذ کلیه عوارض صدور پروانه، اعم از زیربنا، تراکم مجاز، ایمنی، تغییر کاربری، پذیره و امثالهم به میزان 10 درصد ماخذ مصوب در زمان صدور پروانه برای بناهایی که به صورت کامل به دفاتر نشر، توزیع کتاب و کتابفروشی اختصاص پیدا می‌‌کند، در کاربری‌های مرتبط و در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی با تراکم مالی 200 درصد به عنوان تسهیلات تشویقی مجاز خواهد بود.

بر اساس مفاد لایحه مذکور همچنین در صورت اختصاص حداقل 10 درصد مساحت مفید اداری و تجاری به فعالیت‌های دفتر نشر و فروشگاه عرضه کتاب علاوه بر تسهیلات قبلی برای مابقی مساحت ساختمان نیز 90 درصد عوارض اخذ می‌ِشود.



