کمیته دفاعی مجلس با ابزار قانونگذاری و نظارت در پی تقویت نیروهای مسلح است

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های آتی کمیته دفاعی مجلس گفت: در برنامه های خود نظارت و بازدید از عملکرد مراکز آموزش عالی را در دستور خواهیم داشت و همچنین به بحث مرزهای شرقی و غربی کشور تمرکز بیشتری می کنیم.

وی افزود: بازدید از مرزهای غربی و شرقی و همچنین گفتگو و تبادل نظر با مرزبانان از مهمترین دستور کارهای سال آینده خواهد بود و در همین راستا به تازگی از مرز استان کرمانشاه بازدیدی داشتیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بودجه نیروهای مسلح را مبحثی دیگر برای کمیته دفاعی دانست و گفت: علاوه بر بودجه سال 1390، تنظیم برنامه پنجم توسعه و تنظیم راهکارهای تقویت نیروهای مسلح مورد توجه جدی ما در سال جاری قرار خواهد گرفت.

کرمی در ادامه به تشریح اقدامات این کمیته در دو سال گذشته پرداخت و گفت: در تقنین یکسری از قوانین در اولویت دستور کمیته قرار گرفت و خوشبختانه به طور مشخص برخی از آنها مثل اصلاح قانون نظام وظیفه و مرزبانی به نتیجه نهایی نزدیک است.

وی در ادامه در بحث نظارت کمیته دفاعی مجلس گفت: دیدار با فرماندهان و روسای ستادها نیز از برنامه هایی بود که در این مدت دنبال شد و از جمله مهمترین آنها می توان به دیدار با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین فرمانده ارتش و معاونینش اشاره کرد.

رئیس کمیته دفاعی مجلس به حضور اعضای این کمیته در رزمایش های مختلف از جمله رزمایش پیامبر اعظم و ولایت اشاره کرد و گفت: تلاش برای فعال کردن نقش مجلس برای تقویت نیروهای مسلح طی دو سال گذشته از عمر مجلس هشتم قابل توجه بوده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.