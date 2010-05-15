قشم و کیش بعنوان شهرهاى طرح جهانى انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد شکاری صبح شنبه در مراسم معرفى و تودیع سرپرستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم خاطرنشان کرد: سازمان جهانى بهداشت از میان همه کشورها تعدادى شهر را براى این طرح انتخاب کرده که جزیره قشم و کیش از جمله انتخابات این سازمان جهانى هستند.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش امنیت روانى و سلامت جسمى و فرهنگى مردم به عنوان اساس سلامت هر جامعه، تاکید کرد و افزود: مقام معظم رهبرى دهه پیش روى را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند و در برنامه چشم انداز توسعه کشور تا سال 1404همه سازمان ها موظفند بحث سلامت را بعنوان یکى از مباحث مهم سازمانى خود مورد توجه ویژه قرار دهند.

شکاری عنوان کرد: شکارى خاطرنشان کرد: اهداف ما در شهرستان قشم به دو مبحث ارتقاء سطح آموزشى - علمى و پزشک خانواده تقسیم مى شود.

وى راه اندازى دانشگاه هاى علوم پزشکى در قشم را نقطه عطفى براى سلامت مردم این منطقه دانست و تصریح کرد: جذب اعضاى علمى و راه اندازى واحد دندانپزشکى از برنامه هاى مهم ما در دانشگاه هاى علوم پزشکى قشم مى باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان توانمند سازى مردم در زمینه ارتقاء سطح فرهنگ بهداشتى را بعنوان یکى از مهمترین پارامترهاى جامعه سالم مورد توجه قرار داد و بحث بیمارى هاى باز پدید را مشکل کشورهاى در حال توسعه یا در حال گذار، معرفى کرد.

شکارى از برگزارى جشن تکمیل خانه بهداشت در سراسر کشور در بهمن ماه سال جارى خبر داد و گفت: براساس برنامه هاى اعلام شده از سوى وزارت بهداشت و درمان، تمامى خانه هاى بهداشت در دست تکمیل یا استجارى در بهمن ماه باید وضعیت مشخص پیدا کرده و تکمیل شوند و جشن ویژه اى براى این موفقیت برپا خواهد شد.

قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در استان هرمزگان از انتخاب قشم و کیش بعنوان شهرهاى طرح جهانى "هزار شهر، هزار زندگى" نام برد و گفت: سازمان جهانى بهداشت از میان همه کشورها تعدادى شهر را براى این طرح انتخاب کرده که جزیره قشم و کیش از جمله انتخابات این سازمان جهانى، مى باشند.

به گفته وى، در این طرح به سه مولفه زندگى سالم از نظر روحى، جسمى و اجتماعى براى افراد ساکن درى این شهرها به عنوان محور توسعه سلامت توجه شده، است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این مراسم گفت: امنیت روانى یکى از پارامترهاى بسیار مهم و اساسى در سلامت هر جامعه است.

محمد اصغرى، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم افزود: سازمان بهداشت جهانى علاوه بر اهمیت به ابعاد سلامت جسمى و روانى جوامع به ابعاد امنیتى و فرهنگى آن نیز اهمیت ویژه اى قایل شده، است.

وى گفت: منطقه آزاد قشم طى 4 سال گذشته براى ارتقاع بهداشت و درمان مردم این منطقه با ساخت چندین خانه بهداشت، اورژانس مدرن در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) شهر قشم با هشت میلیارد ریال سرمایه گذارى، تامین تجهیزات بیمارستانى، مشارکت 40 درصدى در ساخت بیمارستان 96 تختخوابى و واگذارى زمین رایگان آن، احداث بیمارستان جیجیان و اهداى آن به دانشگاه آزاد گام مهمى در راستاى مسایل بهداشتى و درمانى برداشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: ارتقا سطح فرهنگ بهداشتى و آشنایى مردم با فرهنگ زندگى سالم در یک محیط پاکیزه از دیگر اهداف این سازمان بوده و مسوولان بهداشتى قشم نیز باید با جدیت بیشترى به این مقوله نگاه کنند.

حجت الاسلام سیدداود موسوى امام جمعه شهرستان قشم نیز با اشاره به نیازهاى بهداشتى درمانى مردم این منطقه، گفت: تلاش هاى گسترده اى در زمینه رفع مسایل بهداشت و درمان مردم این منطقه از جمله ریشه کن شدن بسیارى از بیماریها صورت گرفته اما تا رسیدن به موقعیت مناسب، باید همت و کار مضاعف را سرلوحه فعالیتهاى خود قرار دهیم.

فرماندار شهرستان قشم هم همچنین گفت: امنیت روانى و سلامت جسمى هر جامعه مقوله مهمى است که باید مورد توجه جدى مسئولان قرار گیرد.

مهدى ایران نژاد افزود: عوامل فتنه با شناسایى نیازهاى جوامع مختلف در پى ایجاد نارضایتى هستند و مشکل بهداشت و درمان شهرستان قشم نیز از مواردى است که مورد توجه فتنه گران قرار گرفته و ما با ارائه خدمات بهتر و بیشتر در سال همت مضاعف و کار مضاعف همانند گذشته مانع از موفقیت اهداف شیطانى فتنه گران خواهیم، شد.