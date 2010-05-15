به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از مسابقات جام جهانی ژیمناستیک در مسکو محمدرمضان پور نماینده کشورمان در دو تک اسباب حرکات زمینی و پرش روی خرک به مصاف حریفان خود رفت که در نهایت توانست با کسب امتیاز لازم در ماده پرش روی خرک در مکان هفتم ایستاد و در جمع هشت ژیمناست برتر قرار گرفت و راهی مرحله فینال شود. فینال این ماده عصر امروز شنبه برگزار می شود.

در دیگر اسباب این رقابتها، هادی خناری نژاد در حرکات زمینی در رده پانزدهم و در دارحلقه سیزدهم شد. محمد رمضان پور هم در ماده حرکات زمینی در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.

کانادا، آمریکا، بلاروس ، روسیه و اوکراین از جمله شرکت کنندگان این رقابتها هستند.

جام جهانی ژیمناستیک روسیه اولین مسابقه تدارکاتی ملی پوشان برای حضور در رقابتهای جهانی 2010 هلند و بازیهای آسیایی گوانگژو است.