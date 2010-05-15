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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

جام‌جهانی ژیمناستیک - روسیه

رمضان‌‎پور به فینال پرش خرک راه یافت

رمضان‌‎پور به فینال پرش خرک راه یافت

نخستین روز از مسابقات ژیمناستیک جام جهانی روسیه با راهیابی محمد رمضان‌پور به فینال ماده پرش روی خرک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از مسابقات جام جهانی ژیمناستیک در مسکو محمدرمضان پور نماینده کشورمان در دو تک اسباب حرکات زمینی و پرش روی خرک به مصاف حریفان خود رفت که در نهایت توانست با کسب امتیاز لازم در ماده پرش روی خرک در مکان هفتم ایستاد و در جمع هشت ژیمناست برتر قرار گرفت و راهی مرحله فینال شود. فینال این ماده عصر امروز شنبه برگزار می شود.

در دیگر اسباب این رقابتها، هادی خناری نژاد در حرکات زمینی در رده پانزدهم و در دارحلقه سیزدهم شد. محمد رمضان پور هم در ماده حرکات زمینی در جایگاه سیزدهم قرار گرفت.

کانادا، آمریکا، بلاروس ، روسیه  و اوکراین از جمله شرکت کنندگان این رقابتها هستند.

جام جهانی ژیمناستیک روسیه اولین مسابقه تدارکاتی ملی پوشان برای حضور در رقابتهای جهانی 2010 هلند و بازیهای آسیایی گوانگژو است.

کد مطلب 1083095

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