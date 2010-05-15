اسامی تیم فوتبال دانمارک اعلام شد/ "سورنسن" مصدوم هم هست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، دانمارک که در گروه E رقابت های جام جهانی 2010 با هلند ، کامرون و ژاپن همگروه است پیش از حضور در جام جهانی، دیداری دوستانه با سنگال برگزار خواهد کرد.

مورتن اولسن 26 نفر را برای حضور در رقابت های جام جهانی به تیم ملی دانمارک دعوت کرده اما این مربی در تاریخ 14 ژوئن، این فهرست را به 23 نفر تقلیل خواهد داد.

نکته جالب توجه در این فهرست، حضور سورنسن ، دروازه بان مصدوم استوک سیتی، است که رسانه های دانمارکی را به شگفتی واداشته است. فهرست تیم ملی دانمارک به این شرح است:

دروازه بانان:

توماس سورنسن (استوک سیتی)

استفان اندرسن (بروندبی)

کیم کریستنسن (گوته بورگ)

جسپر کریستیانسن (کپنهاگن)

مدافعان:

ویلیام کویست (کپنهاگن)

لارس یاکوبسن (بلکبرن رورز)

سیمون جائر (پالرمو)

پر کرولدروپ (فیورنتینا)

دانیل اگر (لیورپول)

پاتریک ام تیلیگا (مالاگا)

سیمون پولسن (آز آلکمار)

هافبک ها:

مارتین یورگنسن (آرهوس)

کریستین پولسن (یوونتوس)

دانیل جنسن( وردربرمن)

جاکوب پولسون (آرهوس)

میشائیل سیلبرباوئر (اوترخت)

توماس گاهلنبرگ (وولفسبورگ)

توماس اندولسن( خرونینگن)

مایکل کروهن دهلی (بروندبی)

کریستین اریکسن(آژاکس)

میکل بکمان (رندرز)

مهاجمان:

یان دال توماسن (فاینورد)

سورن لارسن (دوئیسبورگ)

یسپر گرونیائر (کپنهاگن)

دنیس رامدال (آژاکس)

نیکلاس بنتنر (آرسنال)