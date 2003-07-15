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۲۴ تیر ۱۳۸۲، ۱۲:۳۱

به منظور توسعه گردشگري داخلي صورت مي گيرد:

تسهيلات ويژه براي صدور مجوز تورهاي ارزان قيمت طبيعت گردي

تسهيلات ويژه براي صدور مجوز تورهاي ارزان قيمت طبيعت گردي

مدير نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي گفت: به منظور توسعه و رونق تورهاي گردشگري داخلي بويژه تورهاي اكو توريستي ، درروند صدور مجوز به آنها تسهيلاتي ايجاد مي شود.

علي رحيم پور  درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: به منظور توسعه ورونق گردشگري داخلي به همه مديران استاني اعلام شده كه تسهيلات لازم براي صدور مجوز سريع  برگزاري تورهاي داخلي ارزان قيمت ،  اكوتوريستي وطبيعت گردي گردشگران  فراهم شود.

وي  افزود: براساس اين تسهيلات ،  مشكل اقامتي تورهايي كه به منظور ديدار ازجاذبه هاي طبيعت وجود داشت ، نيزبرطرف مي شود بنابراين مردم ميتوانند علاوه بر اقامت درطبيعت ،  به تور ارزان نيز دسترسي پيدا كنند.

وي خاطر نشان كرد:  كساني كه بيشترين سفر را دارند ازكمترين دغدغه هاي روحي ، استرس وناهنجاري وهمچنين از سلامت جسمي بالايي  برخوردارند ،  بنا براين براي انسجام  خانواده ها وكاهش استرسها  بايد به سفر وگردشگري بيشتر اهميت داده شود.

مدير نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي وتورها افزود: درسال گذشته  ارائه هرگونه تسهيلات حمايتي و مالي به دفاتر خدمات مسافرتي برمبناي ميزان عملكرد تور هاي ورودي آنها به ايران وهمچنين ميزان  توريست وارداتي توسط آنها به كشوربوده است. 

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه دركل كشور  1886 دفتر خدمات مسافرتي مجوز رسمي فعاليت دارند ،  مبلغ اختصاص يافته به آنها بسيار كم است واميدواريم بتوانيم با ارائه تسهيلات واعتبارات وكمكهاي مالي به اين دفاتراز آنها حمايت كنيم . 

کد مطلب 10831

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