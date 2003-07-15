تسهيلات ويژه براي صدور مجوز تورهاي ارزان قيمت طبيعت گردي

علي رحيم پور درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: به منظور توسعه ورونق گردشگري داخلي به همه مديران استاني اعلام شده كه تسهيلات لازم براي صدور مجوز سريع برگزاري تورهاي داخلي ارزان قيمت ، اكوتوريستي وطبيعت گردي گردشگران فراهم شود.

وي افزود: براساس اين تسهيلات ، مشكل اقامتي تورهايي كه به منظور ديدار ازجاذبه هاي طبيعت وجود داشت ، نيزبرطرف مي شود بنابراين مردم ميتوانند علاوه بر اقامت درطبيعت ، به تور ارزان نيز دسترسي پيدا كنند.

وي خاطر نشان كرد: كساني كه بيشترين سفر را دارند ازكمترين دغدغه هاي روحي ، استرس وناهنجاري وهمچنين از سلامت جسمي بالايي برخوردارند ، بنا براين براي انسجام خانواده ها وكاهش استرسها بايد به سفر وگردشگري بيشتر اهميت داده شود.

مدير نظارت بردفاتر خدمات مسافرتي وتورها افزود: درسال گذشته ارائه هرگونه تسهيلات حمايتي و مالي به دفاتر خدمات مسافرتي برمبناي ميزان عملكرد تور هاي ورودي آنها به ايران وهمچنين ميزان توريست وارداتي توسط آنها به كشوربوده است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه دركل كشور 1886 دفتر خدمات مسافرتي مجوز رسمي فعاليت دارند ، مبلغ اختصاص يافته به آنها بسيار كم است واميدواريم بتوانيم با ارائه تسهيلات واعتبارات وكمكهاي مالي به اين دفاتراز آنها حمايت كنيم .