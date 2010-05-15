افزایش همکاری میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها از موازیکاری پژوهشی می کاهد

فاطمه توده دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: افزایش همکارهای علمی و تحقیقاتی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها به نفع هردوی آنها است و باعث می شود که تجربیات به اشتراک گذاشته شود که این امر در نهایت به کاهش موازی کاری و فعالیتهای غیرضروری منجر می شود.

وی ادامه داد: همچنین این امر کمک می کند تا وقت، انرژی و هزینه کمتری صرف شود و به جای اینکه یک تحقیق چندین بار به صورتهای مختلف انجام شود، یک بار به بهترین نحو انجام گیرد و در زمان انجام آن به همه موارد مورد نیاز توجه کافی شود.

این مسئول اظهار داشت: کمک به فراهم شدن امکان گذراندن پایانه نامه های دانشجویی در مراکز تحقیقاتی، یکی از مصادیق همکاری های یادشده است که امیدواریم این امر از سوی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد و امکان یادشده فراهم شود تا دانشجویان بتوانند از امکانات تحقیقاتی مراکز پژوهشی دیگر استفاده کنند.

توده دهقان عنوان کرد: تحقق این امر کمک می کند تا انجام پایان نامه ها به نحو مطلوبتری صورت گیرد و در مواردی زودتر به پایان برسد و هزینه کمتری نیز بر افراد و دانشگاه ها و مراکز تحمیل کند.

بسیاری از مراکز پژوهشی امکانات تحقیقاتی را با کیفیت مطلوب در اختیار دارند

مسئول آزمایشگاه خرندگان سمی موسسه واکسن و سرم سازی رازی بیان کرد: ممکن است برخی از دانشگاه ها همه امکانات لازم برای انجام تحقیقات را در اختیار نداشته باشند درحالیکه بسیاری از مراکز پژوهشی این امکانات را با کیفیت مطلوب در اختیار دارند و می توانند آنها را در اختیار دانشجویان نیز قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: امکان یادشده در موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی وجود دارد و می توانیم همکاری های علمی زیادی با دانشگاه ها داشته باشیم و بهتر است از همه ظرفیتها در این خصوص استفاده مطلوبی شود تا هزینه ها، وقت و انرژی تلف نشود.

این مسئول اضافه کرد: رشد و توسعه صنعت نیازمند تعامل همه بخشهای ذیربط است و باید همواره به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم ضمن اینکه در حال حاضر مراکز پژوهشی فراوانی در کشور فعالیت می کنند که هر یک از قابلیتهای زیادی برخوردار هستند اما در زمینه امکانات در دسترس آنها اطلاع رسانی کافی صورت نمی گیرد.