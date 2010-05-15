اولین "پرواز آخر" پرنده های ناسا انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از این پرواز، تنها دو پرواز دیگر از برنامه شاتلهای ناسا به جا خواهد ماند که این دو نیز به عهده شاتلهای دیسکاوری و اندیور خواهند بود. ناسا در تلاش است پیش از اتمام سال جاری میلادی این دو ماموریت را نیز به پایان برساند. پس از پایان یافتن پرواز شاتلها این فضاپیماها در موزه های مختلف بازنشسته خواهند شد.

آخرین پرتاب شاتل آتلانتیس تماشاچیان زیادی را به سوی جاده های منتهی به سوی تشکیلات ناسا و سواحل فلوریدا کشانده بود و آتلانتیس بدون مشکلی خاص به راحتی پایگاه کندی را ترک کرده و هشت دقیقه پس از ترک پایگاه موتورهای اصلی اش را با موفقیت خاموش کرد.

روز دوم کناره گیری آتلانتیس ساکنان شاتل با استفاده از سیستم حسگری ویژه لایه خارجی شاتل را به منظور اطمینان از سالم بودن مورد بررسی قرار خواهند داد.

شاتل آتلانتیس که از سال 1981 و به مدت 29 سال برای انجام ماموریتهای مختلف ناسا در اختیار این سازمان قرار دارد برای انجام طرحهای جدید باراک اوباما که شامل سفر انسانها به فراتر از ایستگاه فضایی، فراتر از ماه و به سوی شهاب سنگها و مریخ است از توانایی کافی برخوردار نیست و از این رو پس از بازنشستگی شاتلها ناسا برای انتقال فضانوردان خود نیازمند کشورهای دیگر و شرکتهای خصوصی خواهد شد تا زمانی که بتواند فضاپیمایی با توانایی سفر به فاصله های دوردست تر را بسازد.

آتلانتیس با آغاز آخرین ماموریت خود سی و دومین ماموریت فضایی اش را از سال 1985 تا به حال به انجام خواهد رساند. این شاتل طی دوره فعالیت خود دستاوردهایی از قبیل پرتاب کاوشگرهای بین سیاره ای از مدار زمین و انجام ماموریتهای برنامه شاتل-میر داشته است. آتلانتیس طی این برنامه بیشترین بازدیدها را از ایستگاه فضایی میر به عمل آورده است.

طی آخرین ماموریت آتلانتیس اتاقک روسی به نام "رازوت" را به ایستگاه انتقال خواهد داد که به عنوان پایگاهی برای کناره گیری و انبار محموله های مختلف به ایستگاه فضایی اتصال داده شود. این اتاقک به همراه مابقی تجهیزات از جمله باطری های جدید و آنتن ارتباطاتی طی سه راهپیمایی فضایی به ایستگاه اتصال خواهند یافت.

بر اساس گزارش بی بی سی، پس از بازگشت از ایستگاه، آتلانتیس مستقیما به موزه نخواهد رفت بلکه برای انجام ماموریت نجات و پشتیبانی از پرواز شاتل اندیور خود را آماده خواهد کرد. شاتل بعدی ناسا، دیسکاوری در ماه سپتامبر به لیست آخرینها وارد شده و تجهیزت یدکی و کانتینری مملو از تجهیزات را به ایستگاه انتقال خواهد داد.