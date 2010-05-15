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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

حسینی تاکید کرد:

استفاده از ابزارهای جدید در شاهنامه پژوهی

استفاده از ابزارهای جدید در شاهنامه پژوهی

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه با ابزارهای جدید باید به مقوله شاهنامه بیشتر پرداخته شود، گفت: شاهنامه فردوسی دریایی است که هر کسی به قدر توان خود از آن بهره می برد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسینی شامگاه جمعه در همایش بزرگداشت فردوسی در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در زمینه های هنری بهره های فراوانی را از شاهنامه در طول تاریخ گرفته ایم و قطعا با ابزارهای جدیدی که وجود دارد با پیشرفت هایی که در عرصه هنر شده است قطعا می توانیم به این مقوله بیشتر بپردازیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از اهالی سینما و هنر درخواست می کنم در این زمینه کار کنند و تلاش خود را به کار گیرند و ما هم همه گونه حمایتی را از هنرمندان انجام خواهیم داد.

حسینی با اشاره به اینکه حکیم ابوالقاسم فردوسی شخصیتی جهانی است، تصریح کرد: اگر آثار فاخر و ارزشمندی را تهیه کنیم نه تنها در داخل ایران بلکه در کشورهای همسایه و فارسی زبان علاقمندان و مشتاقان فراوانی خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه این علاقمندی در صحنه جهانی افزایش خواهد یافت، گفت: در صحنه جهانی شاهد اقبال فراوانی نسبت به اینگونه آثار فاخر خواهیم بود و از این جهت قطعا اقداماتی را انجام خواهیم داد. 

کد مطلب 1083117

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