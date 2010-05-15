استفاده از ابزارهای جدید در شاهنامه پژوهی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسینی شامگاه جمعه در همایش بزرگداشت فردوسی در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در زمینه های هنری بهره های فراوانی را از شاهنامه در طول تاریخ گرفته ایم و قطعا با ابزارهای جدیدی که وجود دارد با پیشرفت هایی که در عرصه هنر شده است قطعا می توانیم به این مقوله بیشتر بپردازیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از اهالی سینما و هنر درخواست می کنم در این زمینه کار کنند و تلاش خود را به کار گیرند و ما هم همه گونه حمایتی را از هنرمندان انجام خواهیم داد.

حسینی با اشاره به اینکه حکیم ابوالقاسم فردوسی شخصیتی جهانی است، تصریح کرد: اگر آثار فاخر و ارزشمندی را تهیه کنیم نه تنها در داخل ایران بلکه در کشورهای همسایه و فارسی زبان علاقمندان و مشتاقان فراوانی خواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه این علاقمندی در صحنه جهانی افزایش خواهد یافت، گفت: در صحنه جهانی شاهد اقبال فراوانی نسبت به اینگونه آثار فاخر خواهیم بود و از این جهت قطعا اقداماتی را انجام خواهیم داد.