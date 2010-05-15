الگوی مصرف بهینه آب برای تولید محصولات زراعی تهیه می شود

مسعود علایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: نرم افزار یادشده در زمینه تولید محصولات زراعی و باغی مختلف در نقاط مختلف تهیه می شود به عنوان مثال به کمک این نرم افزار می توانیم بفهمیم که برای تولید یک محصول خاص کشاورزی در یک منطقه خاص چه میزان آب لازم است.

وی ادامه داد: این امر کمک می کند تا از اسراف و هدررفتن آب جلوگیری به عمل آید و مصرف آب بیش از پیش علمی شود ضمن اینکه کمک می کند تا بهترین محصول با مصرف مناسب ترین میزان آب به دست آید.

این مسئول اظهار داشت: بازبینی در زمینه مصرف آب در زمینه تولید محصولات زراعی و باغی از مهمترین ضرورتهای بخش کشاورزی است که به کمک آن می توانیم هزینه های تولید را کاهش دهیم و به موازات این امر بر کیفیت تولید نیز افزوده می شود ضمن اینکه از اسراف و هدررفت منابع نیز جلوگیری می کند.

علایی خاطرنشان کرد: سند ملی الگوی مصرف بهیه آب کشاورزی چند سال قبل تهیه شده اما چون سالها از تهیه آن می گذرد، نیاز به بروزرسانی دارد تا با شرایط امروز سازگار باشد و بتواند نیازهای کنونی را تامین کند.

طرح پایلوت درچند استان کشور انجام شده است

وی اضافه کرد: در این خصوص یک طرح پایلوت درچند استان کشور آغاز و مطالعات اجرایی در آنها انجام شده که نتایج این دو پایلوت برای تسری به 610 دشت کشور در استانهای مختلف مور ملاک قرار می گیرد.

این مسئول بیان کرد: نرم افزار تهیه شده به محض تکمیل ازطریق سایت ویژه در اختیار کلیه دستگاه های ذیربط و استانها قرار می گیرد و ازاین طریق، دستورالعملها در این خصوص در استانها نیز به اجرا درمی آید.

وی یادآور شد: پیش بینی می شود اجرای دستورالعملهای نرم افزار یادشده بسیاری از مشکلات مربوط به آب کشاورزی در کشور را کاهش دهد و صرفه جویی های زیادی در زمینه هزینه ها به همراه داشته باشد که این امر، ضرورت اجرایی کردن نرم افزار یادشده را بیش از پیش آشکار می کند.

وابستگی بالای 60 درصدی منابع آب مصرفی در بخش کشاورزی به آبهای زیرزمینی

این مسئول افزود: با توجه به وابستگی بالای 60 درصدی منابع آب مصرفی در بخش کشاورزی به آبهای زیرزمینی باید به طور ویژه با همکاری وزارت نیرو در جهت حفظ کمی و کیفی منابع آب چاه ها گام برداشته شود.

وی اضافه کرد: دشتها یکی از مهمترین محلهای مرتبط با کشاورزی هستند و لازم است همه شرایط لازم برای حفاظت زیست محیطی از آنها فراهم شود زیرا تخریب شدن این محلها آسیبهای فراوانی به همراه دارد.

علایی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی در دشتهای کشور تهیه شود زیرا این امر، تاثیر فراوانی در رفع مشکلات کم آبی بخش کشاورزی و جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی خواهد داشت.