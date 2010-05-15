سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده ارسال به ریاست جمهوری است

مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بررسی سند تحول بنیادین طی هفته گذشته به اتمام رسید که منتظر امضای رئیس جمهور برای اجرای آن هستیم.
تحول بنیادین در آموزش و پرورش یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است که به دنبال فرمایشات ایشان در پایان سال 1383 تدوین آن آغاز شد.
دبیر شورای عالی آموزش و پرورش درباره زمان بررسی برنامه درس ملی گفت: این اقدام هنوز صورت نگرفته و زمان دقیق بررسی نیز مشخص نیست.
نوید ادهم ادامه داد: یکی از مواردی که طی این هفته در شورای عالی آموزش و پرورش در دست بررسی است تغییر برخی از مواد درسی فنی و حرفه ای است که باید در سال تحصیلی آینده لحاظ شود.
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