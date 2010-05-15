در گفتگو با مهر عنوان شد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آماده ارسال به ریاست جمهوری است

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش از نهایی شدن سند تحول بنیادین آموزشی خبر داد و گفت: این سند برای تائید و اجرا آماده ارسال به ریاست جمهوری است.