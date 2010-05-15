مردم فریب ماموران قلابی وزارت بهداشت را نخورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، در این اطلاعیه آمده است: افراد ناشناسی که با مراجعه به درب منازل و ارائه کارت شناسایی جعلی، خود را به عنوان مامور آمار این وزارتخانه معرفی کرده و با دریافت وجه از خانوادهها اقدام به صدور کارت اشتراک خرید محصولات بهداشتی میکنند، به هیچ عنوان مورد تایید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیستند.
براساس گزارشهای دریافتی، اخیراً عدهای افراد سودجو در برخی از مناطق تهران با مراجعه به درب منازل و ارائه کارت شناسایی جعلی، خود را مامور آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی کرده و با دریافت مبالغی از خانوادهها اقدام به صدور کارت اشتراک خرید محصولات بهداشتی از شرکت مورد نظر خود نمودهاند که فعالیتهای سودجویانه این گونه افراد غیرقانونی بوده و به هیچوجه مورد تائید وزارت بهداشت نیست.
وزارت بهداشت در این اطلاعیه به هموطنان اعلام کرده است که این وزارتخانه در حال حاضر هیچ برنامهای برای مراجعه به درب منازل نداشته و در صورت اجرای برخی از برنامههای بهداشتی که نیاز به مشارکت خانوادهها باشد، قبلاً از طریق رسانهها به اطلاع عموم هموطنان خواهد رسید.
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