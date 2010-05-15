فاطمه(س) الهام بخش تولی و تبری/ ضرورت الگوگیری از ولایت پذیری زهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، آیت الله سید احمد خاتمی در مراسم سوگواری یاس کبود در محل پادگان امام حسین(ع) سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در توضیح تولی و تبری حضرت زهرا(س) اظهار داشت: حضرت فاطمه در طول مدت 18 بهار زندگی خود در عرصه اجتماعی و سیاسی ولایت خداوند و ولایت والی حق را پذیرفتند و از غیر این موضوع بیزاری جستند.

وی با بیان اینکه این بانوی گرامی هیچ گاه پیامبر اسلام را به نام "پدر" و یا به نام خطاب نکردند، افزود: ایشان همواره پیامبر گرامی اسلام را با عنوان "رسول الله" خطاب می کردند که این امر نشان از ولایت پذیری این بانوی فرزانه دارد.

تجلی کلمه "تولی" در حیات سیاسی اجتماعی حضرت زهرا(س)

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تجلی کلمه "تولی" در حیات سیاسی اجتماعی فاطمه زهرا، خاطر نشان کرد: ایشان بعد از رحلت رسول گرامی اسلام و در زمانی که حضرت علی (ع) تنها مانده بود هیچگاه دفاع از سنگر ولایت را رها نکرد و امام اول شیعیان را تنها نگذاشت.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه فاطمه از ولایت علی در مقام همسر خود دفاع نمی کرد، افزود: دفاع حضرت زهرا (س) از حضرت علی در راستای دفاع از ولایت بود.

وی با بیان اینکه تولی یعنی آن چیزی که رضایت ولی را به دنبال داشته باشد، یادآور شد: فاطمه زهرا(س) با در پیش گرفتن اصل تولی تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون از ولی زمان خود حمایت و پشتیبانی کرد.

تلاش های دشمنان برای جدایی ولایت و ملت

امام جمعه موقت تهران با یادآوری اینکه امروز همه آحاد ملت حامی و پشتیبان ولایت هستند، خاطر نشان کرد: امروز دشمنان انقلاب بیشترین هجمه را از طریق رسانه ها و امواج رادیویی و ماهواره ای علیه مقام معظم رهبری برنامه ریزی کرده اند.

آیت الله خاتمی با اشاره به تلاش های دشمنان برای جدایی ولایت از ملت، ادامه داد: ولی مردم ایران با راهپیمایی ها و اعلام حمایت های خود به ویژه در نهم دیماه سال گذشته تو دهنی محکمی به دشمنان انقلاب زدند و آنها را ناکام گذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه ما تا آخرین قطره خون خود از ولایت دفاع خواهیم کرد، افزود: یکی دیگر از ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) بیزاری جستن این بانوی فرزانه از دشمنان ولایت بود که این امر باید الگویی برای همه پیروان ایشان باشد.

امروز تنها دو جبهه در رابطه با انقلاب اسلامی وجود دارد

آیت الله خاتمی در توضیح سخنان خود ادامه داد: این دو جبهه شامل یک جبهه "انقلاب، مردم و ولایت" است و جبهه دیگر "جبهه ضد انقلاب" است که رئیس جمهوری آمریکا در راس آن قرار دارد.

وی با بیان اینکه امروز آمریکا، انگلیس، اسرائیل، ضد انقلاب، سلطنت طلب ها، توده ای ها و منافقین در جبهه ضد انقلاب تجمع یافته اند، خاطر نشان کرد: آنچه باید مد نظر داشت این است که برخی نمی توانند بگویند که ما طرفدار انقلاب هستیم ولی در مقابل ساختار شکنان و فتنه گران سکوت کنند.

مردم لرستان از بازوان پرتوان جمهوری اسلامی ایران بوده اند

آیت الله خاتمی به دلاوریها و مقاومت های مردم لرستان اشاره کرد و بیان داشت: همگان مردم لرستان را به نام ملتی مقاوم در برابر طاغوتهای زمان می شناسند.

وی با تاکید بر اینکه مردم لرستان از بازوان پرتوان جمهوری اسلامی ایران بوده اند، خاطرنشان کرد: این مردم دلاور همواره در خط مقدم دفاع از نظام و آرمانهای انقلاب و رهبری قرار داشته اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ولایتمداری مردم لرستان ناشی از غیرت حسینی و فرهنگ فاطمی مردم این استان است که در وجودشان تجلی یافته است.