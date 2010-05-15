"دموکراسی تو روز روشن" 78 میلیون تومان فروش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی علی عطشانی ، از 22 اردیبهشت ماه در گروه سینمایی استقلال به روی پرده رفته است. "دموکراسی تو روز روشن" در اولین روز اکران خود 14 میلیون و روز پنج شنبه و جمعه به ترتیب 30 و 34 میلیون تومان فروش داشته است.

"دموکراسی تو روز روشن" درباره زندگی یک سردار دفاع مقدس است که می‌خواهد اشتباه‌های زندگی خود را در عالم برزخ جبران کند. حمید فرخ‌نژاد، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، نیوشا ضیغمی، محمدرضا گلزار، نیما شاهرخشاهی، ارژنگ امیرفضلی، علی دهکردی، مهران رجبی، فخرالدین صدیق شریف، قاسم زارع، بابک برزویه و... بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید عبارتند از نویسنده: مسعود احمدیان، علی عطشانی، دستیار کارگردان و انتخاب بازیگر: علیرضا شمس شریفی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیرتولید: محمدرضا منصوری، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: محمود خرسند، عکاس: محمد فوقانی، روابط عمومی: آیدا مصباحی، تدوین و تروکاژ: شاهین یارمحمدی و جلوه‌های ویژه: اصغر پورهاجریان.