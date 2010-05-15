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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

کلاسهای داوری فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا آغاز شد

کلاسهای داوری فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: کلاسهای داوری مسابقات بین المللی فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا صبح شنبه در همدان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در این مراسم گفت: دوره های داوری از اهمیت فراوانی برخوردار است و AFC به کیفیت داوری بیشتر اهمیت می دهد.

شمیل کمیل اظهار داشت: این دوره ها فرصتی طلایی برای داوران است تا دانش خود را ارتقا دهند و از اطلاعات مدرسان با تجربه در این دوره آموزشی استفاده کنند.

وی به سطح امکانات ورزشی در همدان اشاره کرد و اظهار داشت: امکانات ورزشی مناسبی در این استان وجود دارد و بهتر است مربیان حاضر در کلاس از این امکانات و پتانسیلها بهره و استفاده کامل را ببرند.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان نیز در مراسم گشایش کلاس های آموزش مربیگری مسابقات فوتبال آسیا گفت: ورزش فوتبال دیگر برای ملتها تفریح محسوب نمی شود و کسب افتخارات در این ورزش، تاثیر بسزایی در فرهنگ هر ملتی دارد.

عباس صوفی افزود: امروزه فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به زبان مشترک همه ملتها تبدیل شده است.

وی وجود داوران را یکی از ارکان اساسی ورزش فوتبال دانست و افزود: در حال حاضر اهمیت فوتبال بر کسی پوشیده نیست.

مدرس کلاسهای داوری این مسابقات نیزگفت: کلاسهای داوری در پنج روز برگزار می شود که در این مدت تستهای شفاهی و آمادگی جسمانی از داوران شرکت کننده به عمل می آید که براساس این آزمونها داوران رتبه بندی می شوند.

مسعود عنایت خاطرنشان کرد: AFC برنامه ای دارد که داوران آماده و موفق، به آن راه پیدا می کنند.

کد مطلب 1083151

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