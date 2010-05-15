کلاسهای داوری فوتبال زیر 14 سال جنوب آسیا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا ( AFC ) در این مراسم گفت: دوره های داوری از اهمیت فراوانی برخوردار است و AFC به کیفیت داوری بیشتر اهمیت می دهد.

شمیل کمیل اظهار داشت: این دوره ها فرصتی طلایی برای داوران است تا دانش خود را ارتقا دهند و از اطلاعات مدرسان با تجربه در این دوره آموزشی استفاده کنند.

وی به سطح امکانات ورزشی در همدان اشاره کرد و اظهار داشت: امکانات ورزشی مناسبی در این استان وجود دارد و بهتر است مربیان حاضر در کلاس از این امکانات و پتانسیلها بهره و استفاده کامل را ببرند.

رئیس هیئت فوتبال استان همدان نیز در مراسم گشایش کلاس های آموزش مربیگری مسابقات فوتبال آسیا گفت: ورزش فوتبال دیگر برای ملتها تفریح محسوب نمی شود و کسب افتخارات در این ورزش، تاثیر بسزایی در فرهنگ هر ملتی دارد.

عباس صوفی افزود: امروزه فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به زبان مشترک همه ملتها تبدیل شده است.

وی وجود داوران را یکی از ارکان اساسی ورزش فوتبال دانست و افزود: در حال حاضر اهمیت فوتبال بر کسی پوشیده نیست.

مدرس کلاسهای داوری این مسابقات نیزگفت: کلاسهای داوری در پنج روز برگزار می شود که در این مدت تستهای شفاهی و آمادگی جسمانی از داوران شرکت کننده به عمل می آید که براساس این آزمونها داوران رتبه بندی می شوند.