رئیس جمهور برزیل امشب وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لویس ایناسیو لولا داسیلوا شنبه شب وارد تهران می شود و به مدت 2 روز در ایران حضور خواهد داشت.

داسیلوا علاوه بر دیدار با رئیس جمهور اسلامی ایران با برخی مقامات دیگر بلندپایه کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت.

رئیس جمهور برزیل روز دوشنبه در اجلاس سران گروه 15 شرکت خواهد کرد.

احمدی نژاد سال گذشته به برزیل سفر کرده بود و سفر داسیلوا به تهران در پاسخ به سفر سال گذشته وی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، لولا داسیلوا اخیرا فرمولی برای موضوع تبادل سوخت هسته ای مورد نیاز راکتور تهران ارائه کرده و گفته می شود در جریان سفر وی به تهران درباره سازوکارهای اجرایی شدن این فرمول تبادل نظر خواهد شد.

همچنین قرار بود در جریان سفر داسیلوا به تهران رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز همزمان با وی به تهران بیاید تا نشست سه جانبه برای موضوع تبادل سوخت برگزار شود اما گفته می شود سفر اردوغان به تهران احتمالا به زمان دیگری موکول می شود.