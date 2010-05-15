سفر هیئت اقتصادی آذربایجان شرقی به بلاروس به تعویق افتاد

فرخ مسجدی معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی سفر هیئت اقتصادی استان به بلاروس به خبرنگار مهر در تبریز گفت: این سفر به دلیل درخواست وزارت خارجه کشورمان به زمان دیگری که احتمالا در طول ماه جولای خواهد بود به تعویق افتاد.

وی افزود: بنا به اعلام سفارت ایران در بلاروس، استاندار "موگلیف" بلاروس در زمان پیش بینی شده قبلی در این استان حضور نخواهد داشت، بنابراین این سفر به زمان دیگری موکول شد.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد که سفر هیئت اقتصادی استان به بلاروس در نخستین فرصت صورت بگیرد.

استان موگلیف با یک میلیون و 209 هزار نفر جمعیت در شرق بلاروس واقع شده و از کانون های صنعت و فرهنگ این کشور به شمار می رود.

ارتباط ایران با بلاروس از دو دهه قبل به صورت رسمی آغاز شده و طی سالهای قبل، دو بار رئیس جمهوری ایران و دو بار رئیس جمهوری بلاروس به کشورهای همدیگر سفر کرده اند.

بلاروس، همکاری های سازنده ای با ایران داشته و بر تحکیم مناسبات مبتنی بر نظام عادلانه جهانی و چند قطبی تاکید دارد.

حجم مبادلات اقتصادی ایران و بلاروس در سال 2008 میلادی به حدود 50 میلیون دلار بالغ شد. ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالا و الیاف را از مهم ترین اقلام وارداتی ایران از بلاروس است و متقابلاً این کشور آهن آلات، پسته و فرش را از ایران وارد می کند.

بلاروس با 10 میلیون نفر جمعیت در شرق اروپا قرار گرفته و با کشورهای روسیه، اوکراین، لیتوانی و لتونی هم مرز است.