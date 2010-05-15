به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، در نخستین گردهمایی سراسری دهیاران استان تهران که به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی ایثار ساوجبلاغ برگزار شد، 369 دهیار با ساز و کارهای قانون دهیاری‌ها، بودجه و روش‌های نوین مدیریت روستایی آشنا شدند.

دهیار روستای ریه از توابع شهرستان رباط کریم در این مراسم به عنوان دهیار برتر معرفی شد.

سیف‌الله صادقی اظهار داشت: از جمله اقدامات وی طرح احداث فرهنگسرای این روستا شامل سالن سینمای ۱۵۰ نفره و کتابخانه و بوستان بوده و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته است.



وی با اشاره به اینکه شورای این روستا مدت‌ها است طرح اشتغال زنان سرپرست خانوار را در منازل روستایی اجرا می‌کند، گفت: در حال حاضر طرح ساختمان تعاونی زنان بی‌سرپرست روستا نیز رو به پایان است.



حدود 9 درصد از جمعیت استان تهران ساکن در روستا هستند که این افراد در یک‌هزار و 195روستای این استان سکونت دارند و رعایت ضوابط و قوانین مربوط به دهیاری‌ها و شوراها، تکریم ارباب رجوع و پیگیری مسائل عمرانی فرهنگی و اجتماعی روستا از شاخصه‌های ارزیابی دهیاری‌های نمونه بوده است.



هماهنگی با بخشداری و فرمانداری برای اجرای صحیح طرح‌های خدمات رسانی به روستا و پیگیری مستمر فعالیت‌های مربوط به روستا از دستگاه‌های اجرایی مسئول را از دیگر شاخص‌های ارزیابی دهیار نمونه است.

همایش سه روزه دهیاران استان تهران شامگاه جمعه به کار خود پایان داد.