کانونهای مساجد کشور به ابزارهای روز مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسینی صبح شنبه در بازدید ازدبیرخانه کانونهای مساجد خراسان رضوی در مشهد افزود: با توجه به کسب تجربیات ارشمند کانونهای مساجد در حیطه فعالیت های فرهنگی به صورت مردمی ما هرروز به دنبال پیشرفت های این مراکز در بخشهای مختلف هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به این مطلب که کانونهای مساجد سبب شور و هیجان و گرایش جوانان به سمت معنویت می شوند، بیان کرد: وزارت ارشاد در راستای حمایت از کانونهای مساجد در جهت گرایش جوان ها به فعالیت های مسجدی به دنبال فعال سازی شبکه ای مرتبط در فضای مجازی برای بهره وری نوجوانان و جوانان از این امکانات است.

وی افزود: مشارکت کانونهای مساجد در تولید و محتوای این شبکه با بهره گیری از فعالیتهای فرهنگی و به خصوص کانونهای مساجد خراسان رضوی در جهت بهره مندی نسل نوجوان و جوان است.

حسینی از آشنایی و تجهیز کانونهای مساجد به ابزارهای روز در سراسر کشور خبر داد و افزود: توقع وزارت ارشاد از کانون های مساجد خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) و معنویت حاکم در این استان این است که فعالتر از دیگر کانونها در سطح کشور در تولید و محتوای شبکه دیجیتالی ظاهر شوند و وزارت ارشاد را در رسیدن به اهداف فرهنگی یاری کنند.

حسینی افزود: بهره گیری از فضای معنوی مساجد در واقع بستر مناسبی را برای تربیت نیروهای مستعد و متعهد و در واقع کادرسازی هدفمند فراهم می کند.

وی تاکید کرد: شناسایی افراد با توانایی های مختلف درعرصه های گونان کار بسیار ارزشمندی است، بدان جهت که باعث می شود ما نیروهای هنرمند و فرهنگی متعهد و فراوانی داشته باشیم که پاسخگوی نیازهای داخلی و حتی خارج از کشور نیز باشند.