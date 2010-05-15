جایزه "داستان خارجی ایندیپندنت" به فیلیپ کلودل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این نویسنده و فیلمساز که پیش از این جایزه بافتا را به واسطه فیلم فرانسوی "خیلی وقته که دوستت دارم" در کارنامه خود ثبت کرده بود این بار با داستان "گزارش برودک" توانست این جایزه ادبی را از آن خود کند.

کلودل که در رقابت با مدعیانی از هند، کنگو و چند نویسنده اروپایی جایزه 10 هزار پوندی را به دست آورده‌ است در داستان خود ماجرای قتلی در یک روستا در فرانسه پس از جنگ را شرح می‌دهد.

بوید تونکین رئیس هیئت داوران و سردبیر ادبی ایندیپندنت از "گزارش برودک" به‌عنوان یک اثر هنری یاد می‌کند که به صورت زیرکانه‌ای به مصائب تاریخ معاصر راه می‌یابد.

داستان کتاب درباره مردی است که سالهای زیادی از عمر خود را در اردوگاه جنگی گذرانده و اکنون پس از پایان گرفتن جنگ به کار جمع‌آوری نمونه‌های مربوط به محیط زیست می‌پردازد. در روستا قتلی اتفاق می‌افتد و ...

منتقدان کتاب کلودل را ستوده‌اند و آن را بیانگر پرسشهای نگران کننده از رفتار انسان و درگیری او با تاریخ دانسته‌اند که خلق آن با شجاعت، شفقت و تخیل همراه بوده است.

