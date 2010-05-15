طرح سرشماری بیماران هموفیلی در بوشهر آغاز شد

دکتر ابراهیم شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: افرادی که در خانواده فردی باسابقه بیماری هموفیلی یا ناقل این بیماری دارند و یا علائم مشکوک مانند خونریزی های غیرطبیعی و ضایعات پوستی در خود مشاهده می کنند می توانند به این بیمارستان مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: افرادی که قبل از سال 82 نسبت به انجام آزمایش اقدام نموده ‌اند برای تشخیص قطعی احتیاج به انجام آزمایش مجدد دارند ولی افرادی که پس از سال 82 آزمایش داده و بیماری آنها تأیید شده است بیماران قطعی محسوب شده و فقط نیاز به آزمایش‌ های تکمیلی دارند .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کسانی که مایل به شرکت در این طرح هستند می ‌توانند از امروز تا دوازدهم خرداد روزهای زوج از ساعت 17 تا 19 به بخشِ بیمارستان فاطمه زهرا (س) مراجعه تا پس از معاینه پزشک در صورت نیاز جهت انجام آزمایش معرفی ‌گردند .

شفیعی افزود: برای این افراد پس از تأیید نهایی کارت شناسایی هوشمند صادر می‌ گردد و براساس همین آمارها، فاکتورهای خونی این بیماران به استان تعلق می ‌گیرد تا در صورت احتیاج این بیماران به فاکتورهای خونی نیازی به خرید از بازار آزاد نباشد.