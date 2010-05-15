مجلس آمادگی بررسی طرح مرکزیت فرهنگی تهران را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نریمان با اشاره به ساخت باغ موزه دفاع مقدس در تهران افزود:‌ ساخت مجموعه هایی با محتوای تاریخی که نمایانگر مقاومت دلیرانه و مدبرانه ی مردم کشورمان اقدامی مثبت و قابل تقدیر است.

وی با بیان این که ایجاد مرکز فرهنگی در تهران یا تلقی تهران به عنوان مرکزیت فرهنگی کشور پیشتر مورد توجه بوده است، گفت: تهران به عنوان یک نقطه استراتژیک و حساس در جهان اسلام باید از لحاظ فرهنگی مرکزیت داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید در بخش فرهنگی و نرم افزاری تلاش گسترده ای کرد تا تهران را از نظر فرهنگی هویت ببخشیم به طوری که وقتی یک توریست خارجی وارد تهران می شود، بتواند از این مراکز بازدید داشته باشد و تاریخ فرهنگی تهران را به عینه در نمادهایی که خلق کرده ایم ببیند.

وی توسعه نرم افزاری و سخت افزاری ابزار فرهنگی را نیاز اصلی جبران خلاء فرهنگی کشور دانست و گفت: احداث باغ موزه دفاع مقدس از اهمیت بالایی برخوردار است و باید به موازات حرکتهای سخت افزاری، پیش زمینه های نرم افزاری هم شکل بگیرد و ذهنیت مردم به سمت مسائل فرهنگی سوق داده شود.

نریمان ادامه داد: در کنار خلق این آثار باید در متون درسی و برنامه های هفتگی و ماهانه مدارس ابتدایی و متوسطه نیز هویت و فرهنگ غنی کشورمان قرار بگیرد و نوجوانها و کودکان از همان آغاز تعلیم و تربیت با این مسائل آشنا شوند چرا که وقتی کودک را با مسائل فرهنگی و سوابق تاریخی ایران و تهران آشنا کنیم، هویت می یابد و در مقابل هجمه به فرهنگ خود حالت دفاعی می گیرد.

وی افزود: ما نباید به سادگی از کنار چنین اقدامات بزرگی بگذریم هم اکنون زمان بررسی برنامه پنج ساله پنجم کشور است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، جای اینگونه اقدامات کلان فرهنگی در برنامه پنجم خالی است. بنابراین بهتر است موضوع مرکزیت فرهنگی تهران جایگاهی در برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه پیدا کند چرا که دیگر شعار دادن و مقطعی صحبت کردن و بعد هم نسیان و فراموشی مشکل ما را حل نخواهد کرد.