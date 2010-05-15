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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

"اخلاق رایانه" بررسی شد

لوسیانو فلوریدی در قالب کتابی که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده به بررسی اخلاق رایانه پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهور و پیشرفت رایانه و فناوری اطلاعات همه حوزه‌های فردی و جمعی انسانها را تحت تأثیر خود قرار داده است.

فلوریدی معتقد است که تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات به طور شگرفی همه جنبه‌های زندگی انسانها را تحت تأثیر خود قرار داده است.

ماهیت تفریحات، کار، ارتباطات، آموزش، مراقبتهای بهداشتی، تولیدات صنعتی، تجارت، روابط اجتماعی و حتی مناقشات ما انسانها در نتیجه تکنولوژی ارتباطات دچار تغییر و تحول شده است.

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تأثیر شگرفی و گسترده‌ای بر زندگی اخلاقی انسانها داشته و از اینرو مباحثات و مجادلات اخلاقی و مسایل آنرا دچار تغییر کرده است.

این کتاب به بررسی تحولات تکنولوژی اطلاعات بر طیف وسیعی از موضوعات از جمله مالکیت، زندگی خصوصی، آزادی بیان، مسئولیت پذیری و جنگ سایبری می‌پردازد.

این کتاب با عنوان "اخلاق رایانه و اطلاعات" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

کد مطلب 1083194

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