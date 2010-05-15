  1. ورزش
منصور پورحیدری و لوکا بوناچیچ به کمیته انضباطی دعوت شدند

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان و سرمربی پیشین تیم پاس همدان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام فدراسیون فوتبال، لوکابوناچیچ  سرمربی تیم مس کرمان که باید در نشست کمیته انضباطی روز 20 اردیبهشت شرکت می کرد و در خصوص تخلفات خود توضیحاتی را ارائه می داد، بدون اطلاع در این جلسه حاضر نشد. بر همین اساس کمیته انضباطی برای بار دوم نشست دیگری را روزسه شنبه 4 خردادماه  برگزار خواهد کرد.

همچنین به دلیل رسیدگی به مشکلات مالی منصور پورحیدری به طرفیت باشگاه پاس همدان، کمیته انضباطی روز شنبه 8 خرداد تشکیل جلسه می دهد. برهمین اساس مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار باشگاه به همراه پور حیدری باید دراین نشست حضور داشته باشد.
 

