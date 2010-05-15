به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بیانیه هیئت داوران، پس از بررسی و ارزیابی آثار ناشرانی که به مرحله نهایی راه یافته بودند، با توجه به شاخص‌های مصوب در دستورالعمل انتخاب ناشر سال از جمله کیفیت آثار تالیفی، تعداد عناوین چاپ اول، تنوع آثار، توجه به مخاطبان خاص، تناسب کتابهای منتشر شده با نیازهای عملی و فرهنگی و ارزشهای دینی و ملی جامعه، حسن شهرت در بین مولفان، مترجمان و جامعه فرهنگی کشور، رعایت اصول فنی چاپ، داشتن آثار برتر در جشنواره‌های معتبر علمی و فرهنگی کشور، ناشران برگزیده سال 88 معرفی شدند.

هیئت داوران در بخش خصوصی تهران حوزه بزرگسال انتشارات سخن را به دلیل توجه و تعدد و تنوع اثر،‌ کیفیت آثار از نظر رعایت اصول فنی چاپ، حسن شهرت در میان مولفان، مترجمان و جامعه فرهنگی، داشتن آثار ممتاز در جشنواره‌های معتبر عملی و فرهنگی کشور معرفی کرد.

همچنین انتشارات‌های نوید شیراز و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صورت مشترک از سوی هیئت داوران به عنوان ناشران بخش خصوصی شهرستانی در حوزه بزرگسال معرفی شدند.

عنوان برگزیده ناشران وابسته به نهادهای دولتی و عمومی بخش بزرگسال در سال 88، به صورت مشترک به سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، سمت و سوره مهر اختصاص پیدا کرد.

انتشارات قدیانی با توجه به تناسب آثار منتشر شده با نیازهای علمی و فرهنگی جامعه، عنوان ناشر برگزیده حوزه کودک و نوجوان در بخش خصوصی تهران را در سال 88 از آن خود کرد.

در بخش خصوصی شهرستانی و وابسته به نهادهای دولتی و عمومی حوزه کودک و نوجوان، عروج اندیشه و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان برگزیده معرفی شدند.

انتشارات براق نیز به دلیل توجه به تصویرگری بومی و فعالیت در حوزه چاپ و نشر بین‌الملل شایسته تقدیر شناخته شد.

انتشارات موسسه فرهنگی روایت فتح، انتشارات صریر و انتشارات سوره مهر نیز که به تولید آثار ارزشمند و وزین، یاد و خاطره‌های ماندگار دوران دفاع مقدس در متن زندگی فردی، اجتماعی و آحاد جامعه پرداختند، در این بخش ناشر برگزیده معرفی شدند.