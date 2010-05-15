دامپروری گلستان در حال خروج از عرصه رقابت است

عبدالحسین ناصری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: کاهش قیمت شیر، افزایش قیمت علوفه و نهاده های دامی این صنعت را از عرصه رقابت خارج می کند.

وی اظهار داشت: این امرموجب می شود تا بسیاری از مشاغل وابسته به دامداری در منطقه از دست رود و برای رونق این بخش باید مشکلات رفع شو.د.

وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از کشاورزان، یارانه مشتقات بخش کشاورزی در طرح هدفمند شدن یارانه ها حذف نشد تا گامی برای حمایت از این بخش باشد.

ناصری بیان داشت: اگر بخواهیم وضعیت کشاورزی را ارتقاء دهیم باید موانع را رفع کنیم و تعرفه بخش کشاورزی از جمله دغدغه هاست که باید چهار برابر افزایش یابد تا رقابت ناسالم بین محصولات داخلی و خارجی از بین رود.

نماینده گرگان و آق قلا در مجلس افزود: هر چند در سالهای اخیر برای جذف موانع صنعتی در استان در دولت کنونی و نهم گامهایی برداشته شد، ولی کشاورزی محور اصلی توسعه استان است.

وی یادآورشد: برای توسعه این بخش باید صنایع تبدلی و وابسته به بخش کشاورزی در استان توسعه یابد و اجرای این طرح موجب اشتغال در استان می شود.