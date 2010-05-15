مجتبی رحیمی فیلمبردار این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم "پسر از تو، دختر از من" پنجم خردادماه شروع می‌شود، پیش از آغاز تولید این فیلم مشغول تصویربرداری مجموعه "خانه بی‌پرنده" به کارگردانی کاظم معصومی هستم. تصویربرداری این مجموعه یک هفته دیگر تمام می‌شود.

رضا ناجی، سیروس گرجستانی، میرطاهر مظلومی بازیگران اصلی این فیلم هستند. "پسر از من، دختر از تو" فیلمی حادثه‌ای کمدی و قصه یک دختر و پسر جوان سارق را روایت می‌کند که به صورت اتفاقی قصد سرقت یک گاوصندوق را دارند.

عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: مجتبی رحیمی، طراح گریم: محمد قومی، صدابردار: محمود خرسند، برنامه‌ریز: محمدرضا لطفی، مدیر تولید: مجتبی متولی.



داوود موثقی فیلمهای سینمایی "خواستگار محترم"، "جدا افتاده"، "بله برون"، "دعوت به شام"، "کلید ازدواج"، "ضربه آخر" و" اختاپوس" را کارگردانی کرده است.