  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

"رهاورد" از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود

"رهاورد" از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود

برنامه "رهاورد" ویژه بررسی عملکرد، روش کار و روند فعالیتهای مؤسسه‌های قرآنی و همچنین چاپ و نشر قرآن شنبه هر هفته از شبکه رادیویی قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رهاورد امروز به بررسی عملکرد ، برنامه های جاری، روش کار، نقطه نظرات، نحوه پذیرش عضو، روند کلی فعالیتهای قرآنی و نقطه نظرات مؤسسه قرآن پژوهان با حضور حق شناس، مسئول این مؤسسه
می پردازد.

همچنین، در 2 قسمت گذشته این برنامه به موضوع چاپ و نشر قرآن توسط سازمان دارالقرآن الکریم به عنوان مرجع اصلی شناسایی و رفع اغلاط مصحف شریف پرداخته شد .

در 2 قسمت بعدی آن نیز عملکرد مؤسسه قرآن پژوهان به بحث گذاشته می شود.

برنامه رهاورد هر هفته شنبه ها از ساعت 19 و 30 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.
 

کد مطلب 1083217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها