به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رهاورد امروز به بررسی عملکرد ، برنامه های جاری، روش کار، نقطه نظرات، نحوه پذیرش عضو، روند کلی فعالیتهای قرآنی و نقطه نظرات مؤسسه قرآن پژوهان با حضور حق شناس، مسئول این مؤسسه

می پردازد.



همچنین، در 2 قسمت گذشته این برنامه به موضوع چاپ و نشر قرآن توسط سازمان دارالقرآن الکریم به عنوان مرجع اصلی شناسایی و رفع اغلاط مصحف شریف پرداخته شد .

در 2 قسمت بعدی آن نیز عملکرد مؤسسه قرآن پژوهان به بحث گذاشته می شود.



برنامه رهاورد هر هفته شنبه ها از ساعت 19 و 30 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

