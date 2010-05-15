سوژه های عکاسان گلستانی کلیشه ای است

محمدرضا کیوانفر به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از اینرو خلاقیت و ارتقاء قدرت عکاسی در برداشت مفاهیم اجتماعی و خبری موضع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع عکاسی اجتماعی و خبری در استان خبر داد و گفت: در این کارگاه آموزشی که با حضور هنرمندان عکاس و علاقمندان به این رشته برگزار میشود ، پیرامون عکاسی اجتماعی و خبری بحث و گفتگو صورت گرفت.
کیوانفر افزود: در حاشیه برگزاری این کارگاه ، سفر عکاسی به شهرهای آققلا و گمیشان و مناطق ترکمننشین استان گلستان انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: این کارگاه با همت کانون عکس حوزه هنری استان و به مناسبت صدمین جلسه کارگاه نقد عکس این کانون، ورکشاپ عکاسی با حضور هنرمندان گلستانی، مهدی قاسمی و یلدا معیری در محل مجتمع فرهنگی سینمایی بهمن گرگان برگزار شد.
