افزایش همکاریهای نظامی لبنان و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "الیاس المر" وزیر دفاع لبنان و "هروه موره" همتای فرانسوی وی روز جمعه در بیروت درباره توسعه سلاح های ارتش لبنان گفتگو کردند.

الیاس المر پس از برگزاری این نشست اظهار داشت: ما درباره همکاری نظامی و موضوعات مرتبط با توسعه سلاح های مدرن و قطعنامه 1701 شورای امنیت گفتگو کردیم.

هروه موره همچنین گفت: فرانسه امیدوار است که مسلح کردن ارتش لبنان بتواند استقلال این کشور را تضمین کند.

همچنین اواخر روز جمعه وزیر دفاع فرانسه با "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان دیدار کرد.

در همین حال قرار است که موره در سفر سه روزه خود به بیروت با "میشل سلیمان" رئیس جمهوری و "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان دیدار کند.