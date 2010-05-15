تذکر معاونت مطبوعاتی به نشریه "کانون خانواده"

به گزارش خبرگزاری مهر، دوهفته‏نامه "کانون خانواده" به دلیل درج یک لطیفه در صفحه 42 شماره 247 خود که شائبه وهن یکی از اقوام ایرانی و امکان سوءتفاهم و اختلاف افکنی را تداعی می‏کند، تذکر کتبی گرفت.

در این تذکر کتبی آمده است: طبق بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات "ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه" به هر صورتی که باشد، ممنوع است و همکاران رسانه‏ای باید توجه کنند که متخلف از موارد مندرج در این ماده قانونی مستوجب مجازات‏های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو امتیاز رسانه مربوط است.

روابط عمومی معاونت مطبوعاتی در خبر خود آورده است :امام امت و مرجع شیعیان در روز 31 فروردین امسال در خاتمه درس خارج فقه فرمودند: تقلید لهجه اقوام ایرانی از باب تمسخر حرام است. طبق فتوای معظم له همچنین ترویج لطیفه‏هایی که قشر، قوم یا مردمِ مناطقی از کشور را دربرمی‏گیرد، اگر استهزاء آنان محسوب شود، جایز نیست.