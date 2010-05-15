تذکر معاونت مطبوعاتی به نشریه "کانون خانواده"

به گزارش خبرگزاری مهر، دوهفتهنامه "کانون خانواده" به دلیل درج یک لطیفه در صفحه 42 شماره 247 خود که شائبه وهن یکی از اقوام ایرانی و امکان سوءتفاهم و اختلاف افکنی را تداعی میکند، تذکر کتبی گرفت.
در این تذکر کتبی آمده است: طبق بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات "ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه" به هر صورتی که باشد، ممنوع است و همکاران رسانهای باید توجه کنند که متخلف از موارد مندرج در این ماده قانونی مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو امتیاز رسانه مربوط است.
روابط عمومی معاونت مطبوعاتی در خبر خود آورده است :امام امت و مرجع شیعیان در روز 31 فروردین امسال در خاتمه درس خارج فقه فرمودند: تقلید لهجه اقوام ایرانی از باب تمسخر حرام است. طبق فتوای معظم له همچنین ترویج لطیفههایی که قشر، قوم یا مردمِ مناطقی از کشور را دربرمیگیرد، اگر استهزاء آنان محسوب شود، جایز نیست.
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