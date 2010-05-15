به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز بختیاری‌نژاد افزود: این پژوهش‌ها باید کاربردی بوده و تبدیل به فناوری شوند تا تولیدات علمی از طریق توسعه فناوری به تبدیل ثروت در کشور بیانجامد.

وی با اشاره به فرصت‌های مطالعاتی اساتید گفت: فرصتهای مطالعاتی یکی از راههای به ‌روزرسانی اساتید است که براساس آن پس از 5 سال فعالیت در دانشگاه، اساتید باید یک سال فرصت بازنگری و برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشند.

مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه امیدواریم هرچه زودتر آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی نهایی شود، افزود: این آیین‌نامه فرصت‌های مطالعاتی را در چند دسته شامل فرصت مطالعاتی یکساله خارج از کشور با شرایط متفاوت، فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت دو ماهه در تابستان، فرصت مطالعاتی داخل کشور و همچنین فرصت مطالعاتی درون‌دانشگاهی تدوین کرده است.

وی همچنین در خصوص اختصاص اعتبار پژوهشی خاص به اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت:‌ براساس آیین‌نامه موجود در این خصوص باید 10 درصد از اعتبارات دانشگاهها به مسائل پژوهشی اختصاص یابد که حداقل 25 درصد از آن باید برای اعضای هیئت علمی با عنوان گرنت هزینه شود.

بختیاری نژاد همچنین به مباحث فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا تبدیل علم به ثروت از مهم‌ترین سیاست‌های پژوهشی وزارت علوم خواهد بود.