به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو به رئیس فدراسیون فوتبال ماموریت داد تا هرچه سریعتر برای مذاکره با مسئولان کمیته فوتسال فیفا راهی زوریخ شود تا درباره میزبانی ایران در جام جهانی 2012 فوتسال با مسئولان این کمیته در فیفا گفتگو کند.

علی سعیدلو پیش‌تر از کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال خواسته بود با بررسی همه جوانب از کمیته فوتسال فدراسیون جهانی فوتبال، میزبانی جام جهانی فوتسال را برای برگزاری در کشورمان درخواست کند این موضوع مورد قبول مسئولان قرار گرفته بود اما به یک باره بنا بر دلایل نامشخصی میزبانی مسابقات فوتسال جام جهانی به تایلند اهدا شد.

برهمین اساس رئیس سازمان تربیت بدنی از کفاشیان خواست تا هرچه سریعتر برای مذاکره با مسئولان کمیته فوتسال فیفا راهی کشور سوئیس شود.کمیته انضباطی دو رای خود را برای تیم پاس همدان و سرمربی تیم مس کرمان صادر کرد.