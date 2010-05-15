اسامی تیم ملی فوتبال یونان اعلام شد / دزدان دریایی در کمین حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی یونان ملقب به "دزدان دریایی" در گروه B رقابت ها با تیم های آرژانتین، نیجریه و کره جنوبی همگروه است.

فهرست اعلام شده تیم ملی این کشور برای حضور در رقابت های جام جهانی 2010 به این شرح است:

دروازه بانان:

میچالیس سیفاکیس (آریس سالونیکا)

الکساندروس تزورواس (پاناتینایکوس)

کستاس چالکیاس (پائوک)

مدافعان:

گیورگوس سیتاریدیس (پاناتینایکوس)

لوکاس وینترا (پاناتینایکوس)

آورام پاپادوپولوس (المپیاکوس)

استیلوس مالزاس (پائوک)

سوکراتس پاپاستاتوپولوس (جنوا)

ونجلیس موراس (بولونیا)

سوتیریوس کرگیاکوس (لیورپول)

واسیلیس توروسیدیس (المپیاکوس)

نیکوس اسپیروپولوس (پاناتینایکوس)

گیروگوس زاوالاس( پانیونیوس)

کستاس مانولاس (آ.ا.ک آتن)

گیروگوس گالیتسویس (المپیاکوس)

استرگوس مارینوس (پاناتینایکوس)

هافبک ها:

کستاس کاتسورانیس (پاناتینایکوس)

گیورگوس کاراگونیس (پاناتینایکوس)

الکساندروس زیولیس (سیه نا)

سوتیریس نینیس (پاناتینایکوس)

کریسوس پاتساتزوگلو(اومونیا)

گیرگوریس ماکس (آ.ا.اک آتن )

ساکیس پیرتاس (آریس سالونیکا)

لازاروس کریستودولوپولوس (پاناتینایکوس)

مهاجمان:

دیمیتریس سالپیگیدیس ( پاناتینایکوس)

کستاس میتروگلو(المپیاکوس)

پانتلیس کاپتانوس (استوا بخارست)

تئوفانیس گکاس (بایرلورکوزن)

گیورگیس ساماراس (سلتیک)

آنجلوس کاریستیاس(نورنبرگ)



نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی 2010 از 21 خردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد و تا روز 20 تیرماه ادامه خواهد داشت.