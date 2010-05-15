حجت‌‌الاسلام غلامرضا یوسف‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به ضرورت توجه ویژه حوزویان به مقوله هنر، اظهار داشت: در شرایط کنونى، ضروری است که حوزه و حوزویان در عرصه‌هاى هنرى، به ویژه هنرهایى چون فیلم‌سازى و رمان‌نویسى، وارد شده و به طور خاص در این عرصه‌ها نظریه‌پردازى کنند.



وی افزود: با توجه به جایگاهى که امروزه هنر در دنیا پیدا کرده است و این‌که ادیانى چون مسیحیت، به شدت از ابزار هنر در جهت ترویج آیین خود بهره مى‌گیرند، وجود یک پژوهشگاه با عنوان هنر و دین در حوزه علمیه احساس مى‌شود.



یوسف‌زاده همچنین خواستار سرمایه‌گذارى حوزه در نظریه پردازی هنر اسلامی شد و ادامه داد: ما اگر بررسى دقیق در این خصوص داشته باشیم، مى‌بینیم که مجموعه حوزه و حتى دفتر تبلیغات اسلامى در این سال‌ها، از توان خود براى عرضه آثار هنرى بهره نبرده است و حتى ما در عرصه نظریه پردازى نیز آن طور که باید و شاید، کار نکرده‌ایم.



این کارشناس حوزوى خاطر نشان کرد: جایگاه والاى حوزه ایجاب مى‌کند که بیشتر از آن‌که بخواهد، خود وارد ساخت آثار هنرى شود، وارد فاز تولید فکر در وادى هنر شود و بیش از پیش به تبیین شاخصه‌هاى هنر اسلامى در جامعه همت گمارد.



یوسف‌زاده در ادامه سخنان خود ابراز داشت: وقتى ما از هنر اسلامى صحبت مى‌کنیم، منظورمان هنرى است که مورد تأیید اسلام مى‌باشد، یعنى هنرى که مطابق با اهداف و آموزه‌هاى اسلامى باشد و تأثیرش بر مخاطب نیز در همین راستا باشد.

