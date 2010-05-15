چاوز انصراف خود را از نشست مادرید اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هوگو چاوز روز جمعه اعلام کرد که در اعتراض به حضور رئیس جمهوری هندوراس در نشست مادرید شرکت نخواهد کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا افزود: من پیشتر هشدار داده بودم که در صورت شرکت پورفیریو لوبو رئیس جمهوری هندوراس ممکن است در این نشست شرکت نکنم.

پس از آنکه در ماه ژوئن گذشته ارتش هندوراس طی کودتایی مانوئل زلایا رئیس جمهوری سابق این کشور را که مورد حمایت چاوز و بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین بود برکنار کرد رئیس جمهوری کنونی در انتخابات ماه نوامبر این کشور سرکار آمد.

چاوز ریاست جمهوری لوبو را نامشروع می داند و خواستار بازگشت زلایا به قدرت است.