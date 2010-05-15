شناسایی 46 ساختار جدید نفت و گاز در دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصولی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت حفاری اکتشافی ایران در دریای خزر با تاکید بر اینکه هم اکنون حفاری اولین چاه اکتشافی در آبهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در خزر جنوبی در حال انجام است، گفت: حفاری اکتشافی ایران در دریای خزر مشکل حقوقی ندارد.

مدیر عامل شرکت نفت خزر با اشاره به حفاری اولین چاه تا عمق چهار هزار و 500 متری از بستر دریا، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم در صورت 700 تا 800 متر حفاری نشانه های از وجود هیدروکربور در این چاه اکتشافی مشاهده شود.

وی با تاکید بر اینکه امسال شرکت ملی نفت ایران برای حفاری دو حلقه چاه اکتشافی در دریای خزر تمرکز کرده است، بیان کرد: با تکمیل حفاری اولین حلقه چاه اکتشافی اطلاعات جدیدی برای توصیف بهتر ساختارهای هیدروکربوری دریای خزر بدست می آید.

این مقام مسئول همچنین از تحویل سومین شناور یدک کشو پشتیبانی سکوی نیمه شناور امیر کبیر تا مهر ماه امسال توسط شرکت صدرا خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر بخش عمده تجهیزات این شناور خریداری شده و مشکلی در تحویل گیری این شناور در زمان تعیین شده وجود ندارد.

اصولی، افزود: هم اکنون مذاکرات با شرکت صدرا برای مسائل مالی ساخت شناور در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه سالهای گذشته مطالعات اکتشافی در آبهای دریای خزر توسط شرکتهای خارجی انجالم شده بود، بیان کرد: از این رو تاکنون حدود 46 ساختار هیدروکربوری در این منطقه شناسایی شده است.