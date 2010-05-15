۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

در نشست خبری فوتسالی‌ها/

سکوت شمس شکسته می‌شود/ تیم ملی فوتسال جمعه به تاشکند می‌رود

نشست خبری رئیس کمیته و سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان پیش از اعزام به پیکارهای قهرمانی آسیا روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران برای شرکت در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا ساعت 7 صبح روز جمعه 31 اردیبهشت ماه تهران را به مقصد تاشکند ازبکستان ترک می کند.

پیش از اعزام تیم ملی فوتسال کشورمان به تاشکند عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال روز چهارشنبه هفته جاری - 29 اردیبهشت ماه - در محل روابط عمومی فدراسیون در نشستی خبری با نمایندگان رسانه‌های گروهی و مطبوعات آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال کشورمان را تشریح خواهند کرد.

حسین شمس به دنبال اختلاف نظر با وحید شمسایی و کنار گذاشتن این بازیکن از اردوی تیم ملی فوتسال و جدال رسانه‌ای که با کاپیتان پیشین تیم ملی داشت، از سوی رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از گفتگو با رسانه‌ها منع شده بود.

تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا که از روز یکشنبه 2 خردادماه در تاشکند ازبکستان آغاز می شود با تیم‌های تاجیکستان، کویت و استرالیا در گروه B رقابت خواهد کرد.

