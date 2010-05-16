250 تشکل صنفی و کارگری در غرب استان تهران فعال است

میراحد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این تشکلها مسائل مربوط به صنف و واحدهای تولیدی خود را دنبال می کنند.

وی اظهار داشت: این تشکلهای صنفی و کارگری شامل 117 شورای اسلامی کار، 73 نماینده کارگری، پنج کانون بازنشستگان کارگری، هشت انجمن صنفی کارگری و 47 انجمن صنفی کارفرمایی است.

حسینی خاطرنشان کرد: ارتقای بهداشت و ایمنی در محیط‌ های کاری، افزایش بهره وری و افزایش رضایت شغلی از جمله مزایای ایجاد تشکل های صنفی و کارگری به شمار می رود.

وی یادآور شد: کارگاههای آموزشی برای توجیه تشکلهای کارگری و کارفرمایی به طور مرتب از سوی این اداره برگزار می شود.

اداره کل کار و امور اجتماعی غرب استان تهران شهرهای شهریار، ملارد، شهر قدس، نظرآباد، ساوجبلاغ، اشتهارد، رباط کریم و کرج را تحت پوشش دارد.