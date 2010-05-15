  1. استانها
اعتبار سیستم فاضلاب مشهد توسط مدیران پیگیری نشد

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پیگیری نکردن مسئولان شهر مشهد برای جذب اعتبار 135 میلیارد تومانی اصلاح شبکه و جمع آوری سیستم، فاضلاب این شهر انتقاد کرد.

امیرحسین قاضی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به این که این اعتبار از سوی شورای اقتصاد کشور به تصویب رسیده است، اظهار داشت: بیشتر این مبلغ برای ساماندهی فاضلاب و رودخانه کشف رود است.

نماینده مردم مشهد در مجلس استحصال حریم را بهترین و ساده ترین روش برای ساماندهی مشکلات رودخانه کشف رود عنوان کرد و گفت: متاسفانه مسئولان مربوطه کارشان را به درستی انجام نمی دهند و دسترسی به آب های آلوده را برای مردم راحت و از سوی دیگر با مردم در دادن مجوز بهره برداری از چاه ها همکاری نمی کنند.

وی طرح صنوبر به جای سبزیجات را طرحی مثبت ارزیابی و تصریح کرد: باید فاضلاب شبکه پایین دستی تصفیه خانه پرکندآباد را اصلاح کرد تا فاضلاب های خانگی و صنعتی به سمت کشف رود جریان پیدا نکند.

قاضی زاده در ادامه با بیان این که تصفیه خانه پرکندآباد قدیمی دیگر قابل استفاده نیست، خاطرنشان کرد: برای جمع آوری فاضلاب شهر مشهد چهار تصفیه خانه دیگر باید ساخته شود.

