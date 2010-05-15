اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مسابقات کشتی انتخابی استان یزد در سالن شهدای محمدیه برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با شرکت هفت تیم از یزد، اردکان، بافق، تفت، خاتم، میبد و بهاباد و با حضور 63 کشتی‌ گیر در رده سنی بزرگسالان برگزار شد، ورزشکاران با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

در این رقابت‌ها جواد قانعی، امیرحسین کارگر، فخرالدین اسدی، سجاد روشناس، حسین نامزد، مرتضی میرشمسی و داود بابایی توانستند در اوزان مختلف جایگاه نخست را از آن خود کنند.

در بخش تیمی نیز تیم اردکان، یزد و بافق به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

یزد میزبان کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود

استان یزد و هیئت فوتبال استان یزد از نیمه دوم خردادماه سال جاری برای نخستین بار میزبان هیئت عالی ‌رتبه کنفدراسیون فوتبال آسیا و طرح آسیاویژن خواهد بود.

نخستین جلسه هماهنگی در رابطه با این رویداد بزرگ ورزشی در استان یزد روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد.

برگزاری نخستین گردهمایی اتومبیل‌های اسپرت و کلاسیک یزد

کلوپ اتومبیل یزد در راستای برنامه فرهنگی - ورزشی خود اقدام به برگزاری نخستین گردهمایی اتومبیل ‌های اسپرت و کلاسیک یزد کرد.

این‌ همایش در راستای معرفی جدیدترین دستاوردهای صنعت تیونینگ و آشنایی علاقمندان به اتومبیل و مشاغل وابسته با یکدیگر برگزار می‌ شود که نقش به‌ سزایی در ارتقا سطح علمی و فرهنگی اقشار مختلف جامعه دارد.

همچنین در این گردهمایی، مسابقه زیباترین اتومبیل نیز برگزار شد و شش اتومبیل برتر جوایزی اهدا شد.

این همایش در محوطه جنب پیست موتور کراس در جاده کمربندی یزد برگزار شد.

برگزاری دور یک هشتم نهایی مسابقات فوتسال جام شهدای دهم فروردین

در دور یک هشتم نهایی مسابقات فوتسال جام شهدای دهم فروردین، یادواره شهید بخشنده در یزد، تیم‌های جوانان فاضل بافق، نوید سحر زارچ، انجمن اسوه و موسسه صراط حقیقت در مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در دور نیمه نهایی این مسابقات، تیم‌های جوانان فاضل بافق و نوید سحر زارچ همچنین تیم‌ های انجمن اسوه و موسسه صراط حقیقت به مصاف یکدیگر رفتند و دو تیم موسسه نوید سحر زارچ و موسسه صراط حقیقت فینالیست شدند.

در مصاف این دو تیم در وقت قانونی بازی با نتیجه مساوی بدون گل به کار خود پایان داد اما در ضربات پنالتی، تیم موسسه نویدسحر زارچ موفق شد حریف خود را با نتیجه 3 بر 2 پشت سر بگذارد.

در دیگر بازی این دوره از رقابت‌ها که بین تیم صراط حقیقت و تیم انجمن اسوه برگزار شد، تیم موسسه صراط حقیقت با نتیجه 8 بر 1 از سد تیم انجمن اسوه گذشت و به مرحله پایانی راه یافت.

تیم‌های برنده، بازی فینال این مسابقات را در سالن امام علی (ع) دانشگاه یزد برگزار خواهند کرد.

دور مقدماتی این مسابقات با حضور 14 تیم از سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان یزد در قالب دو گروه هفت تیمی برگزار شد که در پایان این دور از بازی‌ها از هر گروه چهار تیم موفق به راه‌یابی به دور حذفی بازی‌‌ها شدند.

رئیس جدید هیئت کشتی شهرستان یزد معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت کشتی شهرستان یزد با حضور معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان،‌ رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان یزد، رئیس هیئت کشتی استان و جمعی از مربیان، داوران، ورزشکاران و پیشکسوتان این رشته برگزار شد.

در این مراسم از زحمات محمدعلی آزادی قدردانی و حکم ریاست محمدحسن مسلم‌یزدی از سوی رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد به وی اعطا شد.

در این مراسم همچنین از حسین جلالی به عنوان داور ممتاز و یکی از پیشکسوتان کشتی استان یزد تقدیر شد.