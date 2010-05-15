۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

اولین تصویر ماهواره Proba-2 از زمین

ماهواره اروپایی Proba-2 با استفاده از دوربینی به بزرگی یک فنجان قهوه اولین تصویر خود را از سیاره زمین تهیه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره Proba-2 اسا اولین تصویر خود را از زمین که از ارتفاع حدود 800 کیلومتری از جنوب آرژانتین گرفته است ارسال کرد.

این تصویر با یک دوربین آزمایشی اکتشافی به نام X-Cam گرفته شده است. X-Cam کوچکتر از یک فنجان قهوه است.

این تصویر تک رنگ، در طیف مرئی و نزدیک به مادون قرمز با یک میدان دید 100 درجه گرفته شده است.

براساس گزارش سافت پدیا، این ماهواره آژانس فضایی اروپا در ماه نوامبر در مدار قرار گرفت. ماموریت Proba-2 آزمایش 17 فناوری ماهواره ای و رصدهای خورشید است.

کارشناسان مسئول این ماهواره در این خصوص اظهار داشتند: " X-Cam از قسمتهای زیادی تشکیل شده است و با تواناییهای که دارد می تواند به ما در اکتشافات جدید کمک کند. خطاهای این دوربین هوشمند بسیار پایین است و قادر است بهترین تصاویر ممکن را تهیه کند."

