زائرین عتبات عالیات بوشهر فریب دلالان را نخورند

حجت الاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: اخیراً عده ای دلال و سودجو با اعزام کاروان هایی به این سفرهای زیارتی قصد سرکیسه کردن زائران دارند که خواهش ما از مردم این است که به این افراد توجهی نکند.

وی اظهار داشت: این افراد مبلغی را قبل از سفر، مبلغی را در مرز ایران و عراق و مبلغی دیگری نیز به بهانه های واهی در کشور عراق درخواست می کنند که نارضیاتی مردم را به همراه داشته است.

مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر گفت: سفر به عتبات عالیات سفری مستحبی است و نیازی نیست مردم عجله کنند و فریب برخی از این افرا را بخورند.

بحرانی با بیان این که یازده دفتر زیارتی در استان بوشهر به صورت اینترنتی از متقاضاین این سفرهای زیارتی نام نویسی می کنند، گفت: روزانه یک الی دو کاروان استان بوشهر عازم عالیات می شوند که جوابگوی تقاضی بیشمار مردم استان نیست و در صددیم این تعداد کاروان را افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی اعزام تمامی زائران را به عتبات عالیت دارد اما متاسفانه مسائل امنیتی و همچنین امکاناتی که در کشور عراق وجود دارد در شأن مردم کشورمان نیست.