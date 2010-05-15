ارتقا سطح فرهنگ در جامعه مستلزم سرمایه گذاری ویژه است

محمد حسن پرآور در گفتگو با خبرنگار مهردربندرعباس بیان کرد: هرمزگان به عنوان یک استان مرزی که ارتباط مستقیمی با کشورهای خارجی دارد از حساسیت ویژه ای درزمینه فرهنگ برخوردار است و نگاه خاصی را در راستای جلوگیری از تهاجم فرهنگی را می طلبد.

وی ادامه داد: استانهای مرزی مانند هرمزگان باید با نیاز سنجی و برنامه ریزی دقیق زمینه جذب و پرورش استعدادهای جوانان را در راستای استحکام فرهنگ منطقه انجام دهد تا زمینه هر گونه تهاجم خارجی را ازبین ببرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اظهار داشت: مسئولان جامعه باید به عنوان یک مشوق برای پرورش و بروز این استعدادها تلاش و زمینه مناسبی را برای گسترش آن فراهم کنند.

پرآور افزود: برگزاری جشنواره های فرهنگی-هنری عامل بسیار موثری در ارتقا سطح فرهنگ و پرورش تفکر جوانان جامعه است که باید با جدیت پیگیری شود.

وی تاکید کرد: در مسیر کار فرهنگی محدودیت ها و کاستی هایی وجود دارد اما هنرمندان باید سعی کنند با آثار خوب خود این خلا ها را پر و باعث رشد هر چه بیشتر فرهنگ شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اذعان کرد: در سفر سوم هیئت دولت به هرمزگان بودجه بسیار مناسبی برای امر فرهنگ در نظر گرفته شده که امیدواریم که بتوانیم از آن به نحو احسنت استفاده کنیم.

پرآورعنوان کرد:جشنواره باید در جهت توسعه کمی فعالیت بیشتری داشته باشد و حوزه عمل فرهنگی و جغرافیایی خود را گسترش دهد.

وی تاکید کرد: برگزاری منظم و دقیق کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینارها و معرفی ابزار و وسایل پیشرفته هنری باید در برنامه های فرهنگ و ارشاد قرار بگیرد.