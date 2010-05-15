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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

سطح تجارت خارجی گلستان باید افزایش یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گلستان، خواستار تلاش و کوشش مضاعف برای بالا بردن سطح کمی و کیفی تجارت خارجی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال پیش از ظهر شنبه در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گلستان در گرگان، با بیان اهمیت صادرات غیرنفتی استان، همدلی و مشارکت سازمان بازرگانی و اتاق بازرگانی را عاملی موثر در پیشبرد توسعه تجارت خارجی استان دانست.

وی با تاکید برامر آموزش برای بازرگانان، ایجاد شرکت مدیریت صادرات را بسیار لازم و ضروری خواند و آن را پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و بازرگانان دانست.
 
سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی گلستان، با بیان اهمیت حفظ بازارهای هدف، خواستار تلاش و همکاری برای کشف بازار کشورهای جدید هدف شد.
 
درویش علی حسن زاده افزود: اطلاع رسانی به موقع ، صحیح و ایجاد فضای مناسب  از عوامل موثر در امرتوسعه صادرات غیر نفتی استان است.
 
به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، میزان صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته نسبت به سال 87 حدود 11 درصد رشد داشته است.
کد مطلب 1083328

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