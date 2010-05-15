به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مراسم گفتگوی رهبران مسلمان و بودائی با سرودهای مذهبی ازسوی گری هنری ناشر لوئیس ویل برگزار شد که انتشارات وی اخیراً کتابی منتشر کرده که طی آن بررسی زمینه‌های مشترک میان دین اسلام و آئین بودسم مورد توجه قرار گرفته است.

در گذشته گفتگوی بین اسلام و بودیسم چندان ساده نبوده، یکی از موانع مهم در این راستا ماهیت غیر وحدانی بودیسم و همچنین فشار چین علیه هرگونه گفتگوی عمومی میان مسلمانان و رهبر معنوی بودائیان تبت بوده است، اما دالایی لاما اعتقاد دارد که اکنون زمان آن فرا رسیده است که اسلام و بودیسم به عنوان سنتهای دینی که هردو محبت را به عنوان یک فضیلت مهم مورد تأکید قرار داده‌اند بایکدیگر وارد گفتگو شوند.

دالایی‌لاما گفت: اصولاً پس از تعامل بیشتری با پیروان سنتهای مختلف، به این اعتقاد رسیدیم که به رغم فلسفه‌های مختلف همه ادیان یک پیام دارند و آن پیام عشق و محبت است.

اینگیرد ماتسون رئیس انجمن اسلامی شمال امریکا از تلاش برای نزدیک کردن پیروان آئین بودیسم و دین اسلام قدردانی کرد و دالایی‌لاما را برای حمایت از مسلمانان علیه تلاشهایی که برای نسبت دادن مسلمانان و دین اسلام به تروریسم صورت گرفته مورد تجلیل قرار کرد.

رضا شاه کاظمی از علمای مسلمان انگلستان که کتابی را با عنوان "زمینه مشترک میان اسلام و بودیسم" منتشر کرده از همزمان شدن انتشار این کتاب با سخنرانی‌های دالایی‌لاما درباره بودیسم و محبت ابزار مسرت کرد.

ابوپاتر از مسلمانان امریکایی و عضو شورای همکاریهای دینی اوباما ابراز امیدوار کرد درکی میان دو سنت دینی که از نسل جوان سرچشمه می‌گیرد ایجاد شود. وی همچنین اظهار داشت که تلاش برای یافتن زمینه مشترک در این دوران بسیار ضروری است چرا که جوان باید با تصویری جدا از تصویر دین در رسانه رو به روشود، رسانه همواره دین را عامل تنش و خشونت معرفی کرده است.

ابوپاتل که امسال جایزه گراومیر دانشگاه لوئیس ویل را در عرصه دین به عنوان نخستین مسلمانی برنده این جایزه دریافت کرد اظهار داشت: نمی‌دانم که ما در تلاشهای خود برای جدایی نسبت دین از خشونت موفق می‌شویم یا خیر اما ما و سایر شرکت کنندگان در این گردهمایی به طور خاص هدف خود را مشخص کرده‌ایم.