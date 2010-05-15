"آواز عقل سرخ" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در هشت فصل با عناوین: «زیست نامه و آثار شیخ اشراق»، «نظام فلسفی شیخ اشراق»، «معرفت‌شناسی شیخ اشراق»، «خداشناسی شیخ اشراق»، «هستی‌شناسی شیخ اشراق»، «انسان‌شناسی شیخ اشراق»، «راهنماشناسی شیخ اشراق» و «فرجام‌شناسی شیخ اشراق» به نگارش درآمده است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:«حکمت اشراقی شیخ شهاب الدین سهروردی تاثیرات چشم‌گیری در مشرق زمین به ویژه در کشورهای هم چون هند، ترکیه، سوریه و به طور خاص در ایران گذاشته و آثار وی تاکنون در میان اهل دانش مورد مطالعه، تفسیر و بررسی قرار گرفته است. اگرچه حکمت اشراق در اوایل رشد خود مغرب زمین را همانند نفوذ این سینا و اندیشمند مسلمان غرب یعنی ابن رشد تحت تاثیر قرار نداد، ولی در جهان معاصر، مورد توجه عمیق برخی شرق شناسان غربی قرار گرفته است. در این پژوهش به دیدگاه های گوناگون سهروردی برای آگاهی مخاطبانی که به این موضوعات علاقه دارند، اشاره می شود.»

کتاب «آواز عقل سرخ» در شمارگان2500 نسخه و به قیمت 23000 ریال در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.