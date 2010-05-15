۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۴۱

جلال زاده:

توجه به حوزه های علمیه آینده فرهنگی آذربایجان غربی را تضمین می کند

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی گفت: توجه به حوزه های علمیه می تواند آینده فرهنگی استان را تضمین کند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح شنبه در دیدار با هیئت امنای حوزه علمیه خواهران الزهرای ارومیه با اشاره به اهیمت توجه به حوزه های علمیه در ابعاد مختلف گفت: توجه به حوزه های علمیه می تواند آینده فرهنگی استان را تضمین کند و استان می تواند از ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی حوزه ها در زمینه های مختلف استفاده کند.

وی تربیت طلبه و تقویت مبانی دینی را در جامعه جزو اصول اولیه اسلام و انقلاب دانست و گفت: حرکت های انقلابی و اسلامی جامعه ما  مرهون تلاش ها و فداکاریهای علما و روحانیون است .

جلال زاده  ادامه داد: حوزه های علمیه به عنوان پیشگامان توسعه و گسترش مبانی  دینی در جامعه باید توجه ویژه ای به محتوای برنامه های ارائه شده داشته باشند چرا که حوزه ها محل تربیت انسانهای فرهیخته به شمار می روند.

وی وجود افرادی با نیت خالص برای توسعه علوم دینی را بارزه اصلی حوزه های علمیه عنوان کرد و بیان داشت:با توجه به این ویژگی زمینه رشد این مراکز را در بخش های مختلف در جامعه ایجاد کنیم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین بر توجه دولت به رشد علمی، معنوی و مادی فعالیت های حوزه تاکید کرد و گفت: توسعه عمرانی حوزه علمیه و همچنین تلاش برای جذب اساتید مجرب و برجسته از استانهای دیگر برای افزایش سطح علمی حوزه ها ضروری است .

وی خواستار استفاده از توانمندی های زنان در عرصه های مختلف شد و گفت: حوزه های علمیه می توانند در تربیت خواهران فرهیخته برای حضور در عرصه های مختلف به ویژه نظام اداری کشور موثر باشند.
 

