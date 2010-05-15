  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

نمایش 100تابلو از خوشنویسان ایرانی در تاجیکستان

100 تابلو منتخب از اولین دوسالانه خوشنویسی به مناسبت هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان به نمایش در می‌آید.

محمدحسین شفیعی‌ها، مدیرکل اداره ارشاد قزوین و دبیر اولین دوسالانه خوشنویسی در مورد نمایش این آثار در تاجیکستان به خبرنگار مهر گفت: 100 تابلو خوشنویسی را از میان آثار نمایش داده شده در دوسالانه، برای نمایش در تاجیکستان انتخاب می‌کنیم تا در هفته فرهنگی ایران در این کشور نشان داده شوند.

وی افزود: در این هفته همه اعضای کشورهای عضو اکو نمایشگاهی از آثار خوشنویسان خود برگزار می‌کنند و ایران هم چون در این زمینه مدعی است، تعدادی از کارهای اساتید و برگزیدگان را به تاجیکستان ارسال می‌کند. شفیعی‌ها همچنین گفت که این آثار احتمالا در تابستان نمایش داده می‌شوند.

اولین دوسالانه خوشنویسی از 23 اردیبهشت در قزوین آغاز به کار کرد.

