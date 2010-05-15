به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت، مراسم نمایش و نشست نقد و بررسی این فیلم با حضور کارگردان و عوامل امروز شنبه ساعت 18 در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

این برنامه به همت سایت سینمای ما و با همکاری پردیس سینمایی پارک ملت برپا می‌شود. پشت صحنه این فیلم هم امشب نمایش داده می‌شود. پوستر و تراکت‌های تبلیغاتی "طلا و مس" با امضای هنرمندان فیلم به تماشاگران هدیه داده می‌شود.

"طلا و مس" با بازی نگار جواهریان، مهران رجبی، بهروز شعیبی و جواد عابدی داستان طلبه جوانی است که به دلیل بیماری همسرش مجبور می‌شود شیوه زندگی‌اش را تغییر بدهد. منوچر محمدی تهیه‌کننده فیلم است. اکران عمومی این فیلم، از چهارشنبه پیش شروع شده است.